Aforisma di Nicolás Gómez Dávila

Una filosofia ne supera un'altra solo quando definisce con maggior precisione lo stesso mistero insolubile.

Breve biografia di Nicolás Gómez Dávila

Lo scrittore e filosofo Nicolás Gómez Dávila nasce a Bogotà, in Colombia, il 18 maggio del 1913. A soli sei anni si trasferisce con la famiglia a Parigi, dove inizia i suoi studi. La sua formazione è prevalentemente umanistica con un'incursione persino nelle lingue classiche che apprende presso un monastero di benedettini. A 23 anni...
continua leggendo la:
Biografia di Nicolás Gómez Dávila su Biografieonline.it

