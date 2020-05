Aforismi di Luc Besson Regista francese Scarica il PDF con tutte le frasi di Luc Besson Download PDF

Breve biografia di Luc Besson

Luc Besson nasce il 19 marzo del 1959 a Parigi. I genitori sono degli istruttori di nuoto subacqueo, e Luc da bambino li segue nei loro giri intono al mondo, coltivando il sogno di diventare un biologo marino specializzato nello studio dei delfini. Purtroppo a causa di in incidente in mare, avvenuto quando ha solo diciassette anni, è costretto ad abbandonare questo sogno. Decide così di coltivare la sua passione per il cinema; passione che si accompagna sempre ad una intensa attività di scrittura. Comincia a lavorare in questo...continua la lettura su Biografieonline.it

