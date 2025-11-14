Aforismi
Frase di Paolo Mantegazza

Di cento malattie, cinquanta sono prodotte per colpa, quaranta per ignoranza.

Breve biografia di Paolo Mantegazza

Paolo Mantegazza nasce il 31 ottobre del 1831 a Monza. La madre Laura Solera Mantegazza è ricordata come una delle donne più attive nella lotta politica per la costituzione dello stato italiano: partecipa con il figlio appena sedicenne alla Cinque Giornate di Milano, durante le quali si distingue per le azioni di soccorso nei confronti...
Biografia di Paolo Mantegazza su Biografieonline.it

