La matematica è la porta e la chiave delle scienze.

Roger Bacon (italianizzato in Ruggero Bacone), il cui appellativo attraverso il quale molti lo conoscono è Doctor Mirabilis, nasce a Ilchester, nel Dorsetshire, nel 1214. Appartiene ad una famiglia agiata, la cui principale ricchezza è legata alle proprietà terriere e che tuttavia cade in disgrazia durante il regno turbolento di Enrico III d'Inghilterra. Studia comunque ad Oxford dove si forma in filosofia: il suo principale studio è il mondo aristotelico verso il quale mantiene, per tutta la vita, un forte interesse. In seguito...