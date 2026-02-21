Aforismi
Aforisma di Eraclito

L'erudizione non insegna ad avere intelligenza... Perché in una sola cosa consiste la sapienza, nell'intendere la ragione, che governa tutto il mondo dappertutto.

Breve biografia di Eraclito

In una Grecia costituita da città divise tra loro da rivalità e gelosie, e prima di unirsi contro il comune nemico persiano, nella colonia di Efeso, nella Jonia, lungo la costa dell'attuale Turchia, fra il 550 ed il 535 a.C. nasce Eraclito, discendente dei re di Efeso, il quale, secondo quanto narrato dal suo biografo Diogene Laerzio,...
Biografia di Eraclito su Biografieonline.it

