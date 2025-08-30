Aforismi
Aforisma di Marco Porcio Catone

I ladri di beni privati passano la vita in carcere e in catene, quelli di beni pubblici nelle ricchezze e negli onori.

Breve biografia di Marco Porcio Catone

Marco Porcio Catone nasce a Tuscolo, vicino a Roma, nel 234 a.C. All'età di 17 anni combatte come tribuno militare, agli ordini di Fabio Massimo, contro Annibale. La sua passione per l'interesse collettivo lo vede questore in Sardegna nel 204, edile nel 199, console nel 195 e censore nel 184. Quest'ultima carica, una delle più...
Biografia di Marco Porcio Catone su Biografieonline.it

