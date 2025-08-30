DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Marco Porcio Catone
Breve biografia di Marco Porcio Catone
Marco Porcio Catone nasce a Tuscolo, vicino a Roma, nel 234 a.C.
All'età di 17 anni combatte come tribuno militare, agli ordini di Fabio Massimo, contro Annibale. La sua passione per l'interesse collettivo lo vede questore in Sardegna nel 204, edile nel 199, console nel 195 e censore nel 184. Quest'ultima carica, una delle più...
