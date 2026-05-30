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Aforisma di Montesquieu

Prima bisogna sapere il latino, e poi bisogna dimenticarlo.

Breve biografia di Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, nasce nel castello di famiglia a La Brède, nel sud della Francia, il 18 gennaio 1689, da Jacques de Secondat, barone di Montesquieu e Marie-Françoise de Pesnel, baronessa di la Brède. La sua è una famiglia di magistrati che, inevitabilmente, lo indirizza verso gli studi...
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