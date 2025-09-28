[Carlo Maria Martini è] Un grande guardiano di confine.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Paolo Mieli
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Paolo Mieli
Il noto giornalista, saggista ed esperto di storia, Paolo Mieli nasce a Milano il giorno 25 febbraio 1949 in una famiglia di origini ebraiche, figlio di Renato Mieli, importante giornalista e fondatore dell'ANSA, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Paolo Mieli
Gli esordi in campo giornalistico
Paolo Mieli muove i primi passi...
continua leggendo la:
Biografia di Paolo Mieli su Biografieonline.it