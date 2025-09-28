Aforismi
Frase di Paolo Mieli

[Carlo Maria Martini è] Un grande guardiano di confine.

Breve biografia di Paolo Mieli

Il noto giornalista, saggista ed esperto di storia, Paolo Mieli nasce a Milano il giorno 25 febbraio 1949 in una famiglia di origini ebraiche, figlio di Renato Mieli, importante giornalista e fondatore dell'ANSA, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata. Paolo Mieli Gli esordi in campo giornalistico Paolo Mieli muove i primi passi...
Biografia di Paolo Mieli su Biografieonline.it

