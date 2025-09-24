Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione di Claudia Cardinale

Essere attrice non ti esime dal diritto e dal dovere di cercare di capire cosa succede nel mondo.

Cit.

Io, Claudia - Tu, Claudia

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Claudia Cardinale

Nota per la calda bellezza di una sorta di Brigitte Bardot mediterranea, l'attrice Claudia Cardinale ha sempre avuto un particolare impatto sul pubblico. E non solo: basti ricordare che Luchino Visconti e Federico Fellini, per i rispettivi capolavori girati in contemporanea ("Il Gattopardo" e "Otto e mezzo"), non volendo rinunciare a...
continua leggendo la:
Biografia di Claudia Cardinale su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail