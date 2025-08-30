Aforismi
Frase di Clark Gable

[Su Marilyn Monroe] Mi piace, però è così maledettamente poco professionale... Certi giorni si presentava solo dopo pranzo, e poi voleva mandare all'aria una ripresa dopo l'altra. Sono contento che il film sia finito, quella dannata mi ha quasi procurato un attacco di cuore.

Breve biografia di Clark Gable

William Clark Gable, soprannominato "re di Hollywood", nasce a Cadiz (Ohio) il giorno 1 febbraio 1901. Prima di diventare uno degli attori più contesi dai produttori di Hollywood a suon di dollari, ha dovuto affrontare una dura gavetta nel mondo dello spettacolo, spinto dagli incoraggiamenti dalle donne che lo amavano. La prima è...
