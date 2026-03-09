Aforismi
Frase di Ludovico Ariosto

[riferendosi ad Orazio Coclite] Orazio sol contra Toscana tutta. [XVIII, 65]
L'Orlando Furioso

Breve biografia di Ludovico Ariosto

Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia il giorno 8 settembre del 1474. Il padre Niccolò è capitano della rocca della città e a causa dei suoi incarichi lavorativi impone alla famiglia una serie di spostamenti: prima a Rovigo nel 1481, poi a Venezia e Reggio ed infine a Ferrara nel 1484. Ludovico amerà sempre considerarsi un cittadino...
continua leggendo la:
Biografia di Ludovico Ariosto

