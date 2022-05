Il buon cibo è il fondamento della vera felicità

Celebre cuoco francese, Georges Auguste Escoffier nasce il 28 ottobre del 1846 a Villeneuve-Loubet, villaggio sulle Alpi Marittime non lontano da Nizza, nella casa che oggi ospita il "Musee de l'Art Culinaire". Già a tredici anni comincia a lavorare, in una trattoria di uno zio ("Le Restaurant Francais"), come apprendista a Nizza; è qui che apprende i fondamenti del mestiere di ristoratore: non solo l'arte della cucina, ma anche del servizio e dei giusti acquisti. A diciannove anni si sposta a Parigi, per lavorare al "Petit Moulin... continua su Biografieonline.it