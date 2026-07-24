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Frase di Pelé
Breve biografia di Pele'
Edison Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, è considerato insieme a Maradona il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi.
Anche il padre, João Ramos do Nascimento, o Dondinho (come era conosciuto nel mondo del calcio), era un giocatore professionista. Era considerato uno dei migliori colpitori di testa...
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