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Frase di Pelé

Neymar può diventare anche più forte di me.

[Gazzetta.it, 5 agosto 2009]

Breve biografia di Pele'

Edison Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, è considerato insieme a Maradona il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi. Anche il padre, João Ramos do Nascimento, o Dondinho (come era conosciuto nel mondo del calcio), era un giocatore professionista. Era considerato uno dei migliori colpitori di testa...
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Biografia di Pele' su Biografieonline.it

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