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Frase di Vincenzo Monti
Oh! squarciatemi il velo, e l'inumana
storia m'aprite di que' vili astuti;
date agli occhi di pianto una fontana!
La voce alzate, o secoli caduti!
Gridi l'Africa all'Asia, e l'innocente
ombra d'Ipazia il grido orrendo aiuti.
Gridi irata l'Aurora all'Occidente,
narri le stragi dall'altare uscite;
e l'Occaso risponda all'Oriente.
[da Il fanatismo]
storia m'aprite di que' vili astuti;
date agli occhi di pianto una fontana!
La voce alzate, o secoli caduti!
Gridi l'Africa all'Asia, e l'innocente
ombra d'Ipazia il grido orrendo aiuti.
Gridi irata l'Aurora all'Occidente,
narri le stragi dall'altare uscite;
e l'Occaso risponda all'Oriente.
[da Il fanatismo]
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Breve biografia di Vincenzo Monti
Vincenzo Monti nasce il 19 febbraio 1754 ad Alfonsine (Ravenna), in località Ortazzo, figlio di Adele e Fedele Maria. In età ancora giovanissima con la famiglia si trasferisce in un piccolo paese vicino a Fusignano, Maiano, dove il padre lavora. Cresciuto dal sacerdote della contrada, Vincenzo studia nel seminario di Faenza, dove per la...
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