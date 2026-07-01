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Frase di Jim Carrey

Mia madre era una malata professionista: ha sempre preso un sacco di farmaci antidolorifici. Ci sono molte persone così. E' solo un modo in cui si cerca di ottenere attenzione. Ricordo sempre come lei fosse la figlia di alcolisti che veniva lasciata sola nel periodo di Natale.

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Breve biografia di Jim Carrey

Jim Carrey, il cui nome completo è James Eugene Carrey, nasce il 17 gennaio del 1962 a Newmarket, in Canada, non lontano da Toronto, figlio di Kathleen e Percy. Commediante sin da bambino (a soli dieci anni invia il proprio curriculum al "The Carol Burnett Show"), cresce in condizioni economiche non troppo agiate, che costringono lui e...
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