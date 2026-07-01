Jim Carrey, il cui nome completo è James Eugene Carrey, nasce il 17 gennaio del 1962 a Newmarket, in Canada, non lontano da Toronto, figlio di Kathleen e Percy. Commediante sin da bambino (a soli dieci anni invia il proprio curriculum al "The Carol Burnett Show"), cresce in condizioni economiche non troppo agiate, che costringono lui e...

continua leggendo la:

Biografia di Jim Carrey su Biografieonline.it