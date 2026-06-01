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Commenti alla frase di Samuel Johnson
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Il, sempre valido, "rimboccarsi le maniche" senza fare voli pindarici con la mente..Da: GiusyData: martedì 19 maggio alle ore 10:19
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ognuno di noi aspira a vivere un futuro migliore,pieno di soddifazioni.i progetti che si preparano potranno realizzarsi solo, se nel momento in cui li formuliamo,abbiamo idee chiare e fermezza nell'andare avanti lungo il sentiero della vita che presenta sempre incognite ed imprevisti nascosti dietro l'uscio di casa.Da: Claudio Cavaliere:Veri,Boni Et Pulchri DefensorData: sabato 11 giugno 2011 alle ore 7:46