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Commenti alla frase di Samuel Johnson

Il futuro si guadagna col presente.

  • Il, sempre valido, "rimboccarsi le maniche" senza fare voli pindarici con la mente..

    Da: Giusy
    Data: martedì 19 maggio alle ore 10:19

  • ognuno di noi aspira a vivere un futuro migliore,pieno di soddifazioni.i progetti che si preparano potranno realizzarsi solo, se nel momento in cui li formuliamo,abbiamo idee chiare e fermezza nell'andare avanti lungo il sentiero della vita che presenta sempre incognite ed imprevisti nascosti dietro l'uscio di casa.

    Da: Claudio Cavaliere:Veri,Boni Et Pulchri Defensor
    Data: sabato 11 giugno 2011 alle ore 7:46

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