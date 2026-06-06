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Citazione dal film La grande bellezza di Jep Gambardella

A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: "La fessa". Io, invece, rispondevo: "L'odore delle case dei vecchi". La domanda era: "Che cosa ti piace di più veramente nella vita?" Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Jep Gambardella.

Dal film

La grande bellezza
Jep Gambardella

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jep Gambardella è un navigato giornalista di costume e critico teatrale, dal fascino innegabile, impegnato a districarsi tra gli eventi mondani di una Roma così immersa nella bellezza del passato, che tanto più risalta rispetto allo squallore del presente. Cimentatosi in gioventù anche nella scrittura creativa, è autore di una sola opera, L'apparato umano. Nonostante gli apprezzamenti e i premi ricevuti, Gambardella non ha più scritto altri libri, non solo per sua pigrizia, ma soprattutto per un blocco creativo da cui non riesce a...Leggi di più

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Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. [Frase originale: You only live once, but if you do it right, once is enough]

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Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

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