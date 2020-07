Il buono

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Negli Stati Confederati d'America infuria la guerra di secessione. Il bandito Tuco Ramírez, braccato dai cacciatori di taglie, è catturato da uno sconosciuto e consegnato alla giustizia. Durante l'esecuzione della condanna a morte, lo sconosciuto riappare armato di fucile, spara e recide il cappio che stringe il collo di Tuco, liberandolo e mettendolo in salvo. I due uomini si accordano per ripetere il trucco, così da intascare la taglia e dividerla in parti eguali. Non durerà a lungo, poiché il Biondo (così Tuco chiama il compare)...leggi di più

