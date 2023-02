Siamo angeli con un'ala soltanto, e possiamo volare solo restando abbracciati.

Luigino il poeta

Così parlò Bellavista: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Luigino il poeta e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Gennaro Bellavista è un professore di filosofia in pensione, che si diletta a esporre le sue teorie ai suoi amici Salvatore, Saverio e Luigino. In particolare, egli distingue l'umanità in "uomini d'amore", come i napoletani, e "uomini di libertà", come i milanesi. La sua vita tranquilla viene disturbata dall'arrivo del dottor Cazzaniga, il nuovo direttore del personale dell'AlfaSud: costui, proveniente da Milano, va ad occupare un appartamento all'interno dello stesso stabile di Bellavista. Immediatamente si nota il contrasto tra le...Leggi di più

