Citazione dal film I nuovi mostri di Giovan Maria Catalan Belmonte, Preposto Camerier d

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Attraverso quattordici brevi episodi, i quattro protagonisti del film: Sordi, Gassman, Tognazzi e Muti rappresentano vari personaggi tipici della società italiana in generale, tratteggiando gli aspetti negativi delle importanti istituzioni come la politica, la magistratura, la Chiesa cattolica e la nobiltà, al fine di irridere l'italiano contemporaneo con i suoi vizi, i suoi difetti e la sua mediocrità.



La versione integrale si articola in 14 episodi, per una durata totale di 106 minuti. Quella più nota tuttavia, è la...Leggi di più

