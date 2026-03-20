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Citazione dal film Chiedimi se sono felice di Aldo

Ma possibile che come ti muovi pesti una merda? In un colpo solo gli hai fatto fuori il lavoro e la fidanzata! Adesso prendi una macchina, gli metti sotto la madre e finisci il lavoro. E comunque Giacomino se ti chiedo un favore, domani, non farmelo!

Dal film

Chiedimi se sono felice
Aldo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Giovanni e Giacomo partono per la Sicilia per andare dal loro vecchio amico Aldo, che sta molto male. Con loro c'è anche Marina, un'amica dei due. Fino a tre anni prima erano amici inseparabili: Aldo faceva la comparsa teatrale in opere liriche, Giacomo il doppiatore e Giovanni il manichino vivente ai Grandi Magazzini. Tutte professioni insoddisfacenti, tanto che i tre tentano di realizzare il loro sogno di sempre: sfondare nel teatro mettendo in scena uno spettacolo tutto loro, il Cyrano de Bergerac. I mezzi a disposizione sono...Leggi di più

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– Giochiamo a nascondino? – Sì, ma se ti trovo ti bacio. – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

‐ Anonimo ‐

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