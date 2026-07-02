Domani noi ti riporteremo in vita!

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Citazione dal film Cast Away di Stan

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Dal film

Cast Away
Stan

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il protagonista del film, Chuck Noland, vive a Memphis una vita appagante per il lavoro che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l'amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi; ma prima deve recarsi per il suo lavoro in Thailandia.

L'aereo della FedEx su cui viaggia precipita in mare e Chuck si salva approdando su un'isola deserta dove impara a sopravvivere bevendo il succo delle noci di cocco,...Leggi di più

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Ognuno di noi ha una parte speciale che mostra solo alle persone giuste.

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‐ Anonimo ‐

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