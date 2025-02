Alonzo Harris

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla morte

Commenta

Training Day: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Alonzo Harris (ruolo interpretato da Denzel Washington) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il giorno di addestramento del giovane poliziotto Jake Hoyt e dell'esperto e pluridecorato Alonzo Harris, il quale deve valutare se Hoyt sia idoneo a far parte della squadra antidroga della polizia di Los Angeles.



Jake rispetta alla lettera il manuale mentre Alonzo preferisce confondersi con la strada e adottare un approccio molto più pratico mentre la giornata scorre frenetica: i due fermano degli studenti che comprano marijuana da uno spacciatore ma Alonzo non li arresta, sequestrando loro la droga, e, una volta in macchina,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi