Citazione dal film Next di Cris Johnson

Cris Johnson

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Next: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Cris Johnson e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cris Johnson, in arte "Frank Cadillac" (come raccontato da lui nel film questo nome è composto dai nomi dei suoi due soggetti preferiti: Frankenstein e le Cadillac) è in grado di vedere il futuro, con un piccolo particolare: vede solo il proprio futuro, e solo due minuti in avanti, eccezion fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth, nel qual caso non c'è limite.



Cris non esita a usare il suo potere non solo per modificare il corso degli eventi, affermando che la conoscenza del futuro cambia...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi