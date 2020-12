Citazione dal film Oblivion di Jack Harper

Jack Harper

Oblivion: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jack Harper (ruolo interpretato da Tom Cruise) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

Ambientato in un post-apocalittico 2077, in seguito a un'invasione aliena ed alla conseguente guerra nucleare vinta dai terrestri contro degli extraterrestri chiamati Scavengers, il film ruota intorno a Jack Harper, un tecnico di stanza sulla Terra ormai abbandonata, poiché contaminata dalle radiazioni e stravolta dalla distruzione della Luna. Egli risiede in una casa a 2000 metri di altezza insieme a Victoria Olsen; il loro compito consiste nel garantire l'integrità e il funzionamento delle idro-trivelle, giganteschi macchinari che...leggi di più

