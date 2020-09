La proteggerò fino alla fine.

Joe Dixon

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

La notte del giudizio - Election Year: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Joe Dixon e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

La notte del giudizio - Election year è il terzo film della saga (The Purge) che racconta un giorno di pura follia omicida. I padri fondatori di un’America più presente che futura, hanno deciso di dedicare un giorno dell’anno allo sfogo e alla purificazione. Ogni persona è autorizzata ad uccidere senza che la polizia intervenga.



Chi è assalito si può difendere con le sue armi, tutto è lecito, anche l’utilizzo delle bombe. Chi non vuole partecipare può farsi costruire la casa come una fortezza. Ma chi non ha i mezzi per farlo può...leggi di più

Trailer del film La notte del giudizio - Election Year

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi