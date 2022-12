Citazione dal film Lady Lou - La donna fatale di Lady Lou

Dal film Lady Lou - La donna fatale

[Si tratta in verità di una citazione errata]



Questa frase viene spesso indicata come una battuta del film ma Fred R. Shapiro nel suo libro "The Yale Book of Quotations" asserisce che tale battuta non è presente né in questo né in altri film di Mae West realizzati prima del 1967.



Nel corso dell'opera teatrale "Catherine was great" messa in scena a Broadway nel 1944, Mae West improvvisando pronuncia la battuta: "Is that your sword or are you just glad to see me?" (È la tua spada o sei semplicemente felice di vedermi?).



Nella pagina delle citazioni del libro "The Wit and Wisdom of Mae West" del 1967 alla West viene attribuita la frase "Is that a gun..." ma non viene indicata alcuna fonte a sostegno.



Solo nel film "Sextette" del 1978 Mae West pronuncia inequivocabilmente la famosa battuta.



La frase ha avuto fortuna nel corso degli anni ed è stata anche riportata in diverse varianti. Ad esempio nel film "Chi ha incastrato Roger Rabbit" del 1988 è presente la battuta: "hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?".