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Dialogo dal film Full Metal Jacket
Soldato Joker: "Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?"
[Il Soldato Joker fa un verso irriverente mentre il sergente Hartman sta riprendendo il Soldato Biancaneve]
Sergente Hartman: Chi ha parlato? Chi c. ha parlato?! Chi è quel lurido stronzo comunista checca e pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?… Ah, non è nessuno eh?! Sarà stata la fatina buona del c.! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del cu*o che ci potete succhiare il latte senza cannuccia! Allora, sei stato per caso tu brutto stronzo?
Soldato Cowboy: Signor no, Signore!
Sergente Hartman: Brutto pezzo di m*rda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
Soldato Cowboy: Signor no, Signore!
Soldato Joker: Signore, l'ho detto io, Signore!
Sergente Hartman: ...Però, senti senti, abbiamo tra noi un attore comico, il "Soldato Joker"! Io ammiro la sincerità; sì sì tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella! [Dà un pugno in pancia al soldato Joker] Brutto sacco di m*rda! Io ti metto sotto! Ti farò un cu*o così! Qui tu non riderai! Tu non piangerai! Qui si riga dritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi tirati su, datti subito una regolata amico mio se no io ti svito il cranio e ti cago in gola!
[Il Soldato Joker fa un verso irriverente mentre il sergente Hartman sta riprendendo il Soldato Biancaneve]
Sergente Hartman: Chi ha parlato? Chi c. ha parlato?! Chi è quel lurido stronzo comunista checca e pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?… Ah, non è nessuno eh?! Sarà stata la fatina buona del c.! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del cu*o che ci potete succhiare il latte senza cannuccia! Allora, sei stato per caso tu brutto stronzo?
Soldato Cowboy: Signor no, Signore!
Sergente Hartman: Brutto pezzo di m*rda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
Soldato Cowboy: Signor no, Signore!
Soldato Joker: Signore, l'ho detto io, Signore!
Sergente Hartman: ...Però, senti senti, abbiamo tra noi un attore comico, il "Soldato Joker"! Io ammiro la sincerità; sì sì tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella! [Dà un pugno in pancia al soldato Joker] Brutto sacco di m*rda! Io ti metto sotto! Ti farò un cu*o così! Qui tu non riderai! Tu non piangerai! Qui si riga dritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi tirati su, datti subito una regolata amico mio se no io ti svito il cranio e ti cago in gola!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film, ambientato durante gli anni della guerra del Vietnam, è diviso in due parti nettamente distinte, rispettivamente l'addestramento militare delle reclute ed i Marine in guerra. La locazione temporale è la fine del 1967 e gli inizi del 1968.
Nel campo di addestramento dei Marines a Parris Island, nella Carolina del Sud, diciassette giovani coscritti per la guerra del Vietnam vengono addestrati duramente. Il severissimo sergente istruttore Hartman tratta le reclute come animali con l'obiettivo di trasformarli in perfetti...Leggi di più
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