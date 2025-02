Sarà una corsa contro il tempo. Ed è meglio non farselo nemico.

Mirana, la Regina Bianca

Alice attraverso lo specchio: approfondimenti

Mirana, la Regina Bianca (ruolo interpretato da Anne Hathaway)

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Alice Kingsleigh ha trascorso tre anni come capitano della nave ereditata dal padre. Tornata a Londra dopo un avventuroso viaggio in Cina, Alice scopre che il suo ex fidanzato, lord Hamish Ascott, ha ereditato il controllo della compagnia del defunto padre. Ascott, pieno di livore, complotta per costringere la madre di Alice a vendergli la nave in cambio della propria casa, su cui grava un'ipoteca, e ridurre Alice a una umile mansione di impiegata, un'evidente ripicca per il rifiuto che Alice aveva riservato alla sua proposta di...Leggi di più

