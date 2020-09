Citazione dal film La morte ti fa bella di Helen Sharp

Helen Sharp

La morte ti fa bella: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Helen Sharp (ruolo interpretato da Goldie Hawn) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

1978: Helen Sharp, un'aspirante scrittrice un po' insignificante, presenta al suo fidanzato Dr. Ernest Menville (chirurgo di fama) una sua ex-compagna di classe, Madeline Ashton. Madeline è un'attrice di scarsa fama narcisista e assetata di gloria che detesta a morte Helen e per rovinarle la vita seduce Ernest e lo sposa. Helen, che aveva fatto conoscere i due solo per mettere alla prova l'uomo, ne rimane sconvolta e perde la voglia di vivere.



1985: Helen, in forte depressione, è ingrassata vive in compagnia dei suoi gatti...leggi di più

