Incipit del film Flash Gordon

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Flash Gordon: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Flash Gordon:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Le peripezie spaziali del giocatore di football americano dei New York Jets "Flash" Gordon hanno inizio con l'incontro con la giornalista Dale Arden e lo scienziato costruttore di razzi dottor Zarkov, il quale si avvale dei nuovi venuti per intraprendere la disperata impresa nel cosmo al fine di salvare la Terra devastata da calamità climatiche ed ambientali per azione del Pianeta Mongo, dispoticamente governato dell'imperatore Ming.



Il crudele sovrano vanta puntualmente numerosi nemici esterni ed interni, i quali saranno di...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi