Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hunger Games - La ragazza di fuoco: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Hunger Games - La ragazza di fuoco:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Katniss Everdeen ritorna a casa in seguito alla vittoria avuta nell'ultima edizione degli Hunger Games insieme al suo compagno Peeta Mellark. Ora i due alloggiano (Katniss con la sua famiglia e Peeta da solo) al Villaggio dei Vincitori, presente in ogni distretto, ma in questo caso abitato solamente dai due vincitori e dal loro mentore Haymitch Abernathy, uno dei passati trionfatori degli Hunger Games.



I due giovani devono ora partire per il Tour dei Vincitori, un viaggio attraverso tutti i distretti per ricordare coloro che sono...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Hunger Games - La ragazza di fuoco

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi