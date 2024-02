Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. All’amo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con l’esca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dell’Unico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

