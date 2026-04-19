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Citazione dal film The Counselor di Avvocato messicano
Lei è il mondo che ha creato e quando lei cessa di esistere anche il mondo che ha creato cessa di esistere. Ma per coloro che sanno di stare vivendo gli ultimi giorni del loro mondo la morte acquista un diverso significato. L'estinzione di ogni realtà è un concetto che nessuna rassegnazione sa accettare e allora tutti i grandiosi progetti e tutti i piani saranno finalmente esposti e rivelati per quello che sono.
Avvocato messicano
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Un avvocato di successo (il cui nome non viene mai pronunciato), in un momento di difficoltà professionale ed economica, innamorato della sua fidanzata Laura e deciso a sposarla, decide di accettare la proposta di un suo vecchio cliente, Reiner, affiliato alla malavita messicana dedita al traffico di droga, di prelevare un carico di cocaina del valore di 20 milioni di dollari oltre il confine messicano, aiutato da un poco di buono di nome Westray, che però prova a metterlo in guardia sulla difficoltà dell'operazione. E così, in...Leggi di più
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