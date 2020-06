Citazione dal film American Sniper di Wayne Kyle

Wayne Kyle

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

American Sniper: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Wayne Kyle e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Chris Kyle è un giovane del Texas, cresciuto in una famiglia credente in Dio, amante della caccia, dei rodeo, della sua famiglia e della patria. Decide di arruolarsi nei Navy SEAL, il famoso corpo d'élite della Marina degli Stati Uniti.



Durante il duro addestramento, conosciuto come Basic Underwater Demolition/SEAL, Chris si distingue per le sue doti da cecchino, che ha dimostrato sin da piccolo durante le battute di caccia col padre, e al contempo fa la conoscenza in un bar di Taya, che diventerà sua moglie, Taya Renae Kyle. Nel...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film American Sniper

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi