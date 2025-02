Queste guerre si vincono e si perdono nella testa del nemico.

Sergente

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul nemico

Commenta

American Sniper: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sergente e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Chris Kyle è un giovane del Texas, cresciuto in una famiglia credente in Dio, amante della caccia, dei rodeo, della sua famiglia e della patria. Decide di arruolarsi nei Navy SEAL, il famoso corpo d'élite della Marina degli Stati Uniti.



Durante il duro addestramento, conosciuto come Basic Underwater Demolition/SEAL, Chris si distingue per le sue doti da cecchino, che ha dimostrato sin da piccolo durante le battute di caccia col padre, e al contempo fa la conoscenza in un bar di Taya, che diventerà sua moglie, Taya Renae Kyle. Nel...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film American Sniper

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi