ASNF. A son never forget – un figlio non dimentica.

Mac Breasher

Men of Honor - L'onore degli uomini: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Mac Breasher e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Carl Brashear decide di lasciare il Kentucky, suo paese nativo, per entrare nella Marina statunitense. Viene così imbarcato sulla nave di salvataggio USS Hoist, dove viene assegnato alla cambusa. Carl si ispira al coraggio di uno dei subacquei della nave, ovvero al Primo capo palombaro Billy Sunday, e decide di lanciarsi in acqua per fare il bagno nonostante quello non fosse il giorno designato per le persone di colore. Nell'occasione però viene adocchiato da un suo superiore che, vedendo la grande velocità di Carl in mare, decide di...Leggi di più

