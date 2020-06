Esci dalla mia testa! Esci!

Abra Stone

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Doctor Sleep: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Abra Stone e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Ancora segnato dagli eventi che ha vissuto da bambino all'Overlook Hotel, il quarantenne Dan Torrance è da decenni in preda ai tormenti che sono sfociati nell'alcolismo. Dopo la distruzione dell'Overlook Hotel, decide di non usare più i suoi poteri psichici e si trasferisce nel New Hampshire. Qui conosce una ragazzina di nome Abra Stone con i suoi stessi poteri, chiamati "luccicanza". Abra chiede il suo aiuto contro la spietata Rose e i suoi seguaci del "Vero Nodo", che si nutrono della "luccicanza" alla ricerca dell'immortalità....leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Doctor Sleep

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi