Dialogo dal film Totò e Peppino divisi a Berlino

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Totò e Peppino divisi a Berlino: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Totò e Peppino divisi a Berlino:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1961 - L'indigente Antonio La Puzza, emigra nella Berlino allora divisa dal famigerato Muro, di recente costruzione, alla ricerca di Giuseppe "Peppino" Pagliuca, un piccolo truffatore emigrato anni prima. Nell'ex capitale tedesca egli incontra la figlia dell'ammiraglio Attila Canarinis, un ex ufficiale nazista assai somigliante al protagonista. La ragazza lo assolda per la cifra di 20 milioni di lire perché si finga Canarinis, durante il processo presso il tribunale militare statunitense per i crimini commessi in guerra. La Puzza si...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi