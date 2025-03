Ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima.

Hercule Poirot

Assassinio sul Nilo (2022): approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hercule Poirot (ruolo interpretato da Kenneth Branagh) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Mentre è in vacanza sul Nilo, il detective di fama mondiale Hercule Poirot si propone di trovare l'assassino legato ad un misterioso triangolo amoroso.



"Si tratta di un tipo di film molto cupo, sensuale e inquietante. Di certo è un film che porta avanti il tema del viaggio, che ci conduce in luoghi differenti, grandi ed emozionanti. Tuttavia la storia metterà a disagio in modi che la gente capirà, perché tratta amore, possesso, lussuria, gelosia ed emozioni primordiali che si mettono in mezzo tra le persone."(Kenneth...Leggi di più

