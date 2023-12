Noi siamo i creatori della musica e noi siamo i creatori anche dei nostri sogni.

Willy Wonka

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Willy Wonka (ruolo interpretato da Gene Wilder) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Charlie Bucket vive con la madre e i suoi quattro nonni in una misera casa malandata nei pressi dell'enorme fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, un misterioso fabbricante di dolci che gestisce il più grande commercio dei dolciumi. Quest'ultimo non esce dalla sua fabbrica da anni ed è un mistero per tutti chi siano i suoi operai. Infatti, per difendersi dagli altri produttori di dolci che avevano tentato di rubare le sue ricette mandando le loro spie, Willy Wonka era completamente sparito dalla circolazione chiudendo i battenti...Leggi di più

