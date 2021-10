Dean McCoppin

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle scelte

Commenta

Il gigante di ferro: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dean McCoppin e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1957. Appena dopo il lancio dello Sputnik, una strana e gigantesca figura precipita in mare nel corso di una tempesta, distruggendo un peschereccio sul quale era presente un marinaio, unico testimone dell'accaduto. L'uomo, salvatosi, prova a raccontare quanto ha visto, ma non viene creduto.



Frattanto, in una piccola città di nome Rockwell, Hogarth Hughes, un bambino di 9 anni, vive con la madre Annie, cameriera. Una sera Hogarth rimane a casa da solo e mentre guarda la televisione il segnale si interrompe. Scopre che sia l'antenna...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi