A volte una ragazza deve comportarsi male per togliersi dai guai.

Domino Harvey

Domino: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Domino Harvey (ruolo interpretato da Keira Knightley) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

Domino Harvey è una cacciatrice di taglie che vive in Inghilterra.



Quando ha soli quattro anni il padre muore, e così la madre inizia a cercare un nuovo marito, lasciando la bambina in collegio.



Ispirata da un'intervista sulla serie tv Beverly Hills 90210, la madre decide di trasferirsi, con il nuovo marito e Domino a Beverly Hills negli Stati Uniti.



Qui, Domino inizia ad appassionarsi alle armi come i nunchaku.



Qui, Domino inizia ad appassionarsi alle armi come i nunchaku.

Viene mandata in nuovo college e la madre la convince ad entrare in una confraternita femminile, ma per Domino...

