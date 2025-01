Dialogo dal film Il segno di Venere

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Due cugine di diversa provenienza, la napoletana Agnese Tirabassi e la milanese Cesira Colombo, vivono insieme a Roma, con il padre della prima e la Zia Tina.



Agnese, dall'aspetto prorompente, non può evitare di attirare le attenzioni di qualunque uomo incroci la sua strada.



La ragazza non si rende conto di mettere costantemente in ombra la cugina, a cui invece invidia il fatto di avere un lavoro, mentre lei è costretta in casa dal padre, in attesa del futuro matrimonio.



Cesira, più grande di età e dall'aspetto più comune,...Leggi di più

