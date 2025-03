Dialogo dal film Scary Movie

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Drew Dacker, una procace studentessa e fotomodella rimasta sola in casa, riceve una inquietante telefonata da un pazzo mascherato che comincia a minacciarla: la ragazza se lo ritrova davanti armato con un pugnale e spaventata comincia a correre in giardino, fino a quando non viene investita per errore da suo padre e finisce per essere uccisa dallo spietato assassino.



L'omicidio sarà solo il primo di una lunga serie, ma la polizia brancola nel buio, anche perché l'indagine è affidata al reparto meno efficiente di cui fa parte anche...Leggi di più

