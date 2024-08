Ricordati Obi, quando sei all'inferno solo il Diavolo può salvarti.

Jigsaw

Frasi sul diavolo

Saw II - La soluzione dell'enigma: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jigsaw e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Michael Marks, un informatore della polizia, si trova in una stanza buia con una maschera di ferro foderata all'interno con grossi aculei intorno al collo. Il congegno, se attivato da un timer, gli rinchiuderebbe la faccia come una tagliola, distruggendogliela. Per fermare la trappola Michael deve cavarsi un occhio con un bisturi e prendere la chiave posta dietro l'orbita. Tuttavia non ci riesce e la trappola lo uccide.



Il detective Eric Matthews, dopo aver discusso con il figlio adolescente Daniel, inizia le indagini sulla morte...Leggi di più

