Dialogo dal film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato: approfondimenti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

La prima scena si apre sulla contea, terra degli hobbit, dove vive Bilbo Baggins. E’ anziano e sta scrivendo un libro in cui vuole raccogliere le sue memorie. I suoi ricordi si addensano sul regno dei nani governato dal re Thror situato dentro alla Montagna Solitaria. E’ un regno ricchissimo e al massimo del suo splendore. I nani hanno scavato in profondità e sono riusciti ad accumulare una grande quantità di oro. Proprio questa ricchezza ha attirato un drago, Smaug, che spazza via i nani e si insinua facendo la sua tana dentro alla...leggi di più

