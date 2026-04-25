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Citazione dal film Van Helsing di Van Helsing

Chi sta cacciando chi? [mentre è a caccia dell'uomo lupo]

Dal film

Van Helsing
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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Transilvania, 1887: il dott. Victor Frankenstein ultima la creazione della sua celeberrima creatura, aiutato dal servo gobbo Igor. Mentre il suo castello è attaccato da una folla di contadini infuriati, fa la sua comparsa il famigerato Conte Dracula, la nemesi di Van Helsing, colui che ha fornito a Frankenstein gli strumenti per la creazione del mostro e che spiega a Victor di voler usare anche con i suoi figli, ma Victor non accetta. Dracula gli spiega che in realtà lo ha solo aiutato per avere la sua creatura, che utilizzerà per...Leggi di più

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