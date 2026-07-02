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Citazione dal film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo di "Sputafuoco" Bill Turner

Parte della ciurma, parte della nave.

Dal film

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo
"Sputafuoco" Bill Turner

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Per ordine del perfido Lord Cutler Beckett, molte persone accusate di pirateria vengono condannate all'impiccagione, tra le quali vi è anche un bambino. Quest'ultimo, poco prima di essere appeso al collo canta una canzone con il sostegno di tutti gli altri pirati ancora in vita, richiamando quindi a consiglio i Nove Pirati Nobili con lo scopo di porre fine alla tirannia di Beckett e della Compagnia delle Indie orientali.

Avendo ascoltato la richiesta d'aiuto degli altri pirati, Elizabeth, l'ex nemico Barbossa, Will e Tia Dalma si...Leggi di più

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‐ Anonimo ‐

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