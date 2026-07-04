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Dialogo dal film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

[Barbossa spara in aria per riportare l'ordine nel consiglio della fratellanza]

Barbossa: è stato il primo consiglio ad imprigionare Calipso! Noi dobbiamo essere quelli che la liberano, ci sarà grata e di sicuro ci vorrà accordarci i suoi favori!

Jack: Quali favori? Fammi il favore! Blatere di vuote ciance, dico io!

Barbossa: Se hai un'idea migliore di questa prego: illustra!

Jack: Seppie. Non dobbiamo, cari amici, dimenticare le nostre amiche seppie! Quei simpatici salcicciotti! Provate a metterli insieme e si divoreranno senza pensarci due volte. Natura umana, no? o... Natura mollusca. Quindi sì: possiamo chiuderci qui, con provviste e molto bene armati e saremo presto la metà! Il che è assai triste per me, comunque la si giri, o... emmm... come il mio... illustre... collega... cosi canditamente suggeriva, possiamo liberare Calipso, e poi pregare che sia misericordiosa, del che io dubito! Possiamo noi infatti pretendere che qual donna non arda lei di scorno come una furia empia d'inferno? Non possiamo! Res ipsa loquitur, tabula in naufragio, non ci resta che un'opzione: sono d'accordo con, non credo alle parole che stanno per uscira dalla bocca, Capitan Swan: dobbiamo combattere!

Barbossa: Te la sei sempre svignata via dalle battaglie!

Jack: No, mai!

Barbossa: Sì, sempre!

Jack: No, mai!

Barbossa: Sì, sempre!

Jack: No, mai!

Barbossa: Sì, sempre! E lo sai!

Jack: No, mai! Calunnia e maldicenza! Io ho solo messo in pratica la più nobile e antica delle tradizioni piratesche. Io dichiaro, qui ed ora, quel che dobbiamo fare tutti noi: dobbiamo combattere, per svignarcela via!

Tutti: Sì!

Dal film

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Per ordine del perfido Lord Cutler Beckett, molte persone accusate di pirateria vengono condannate all'impiccagione, tra le quali vi è anche un bambino. Quest'ultimo, poco prima di essere appeso al collo canta una canzone con il sostegno di tutti gli altri pirati ancora in vita, richiamando quindi a consiglio i Nove Pirati Nobili con lo scopo di porre fine alla tirannia di Beckett e della Compagnia delle Indie orientali.

Avendo ascoltato la richiesta d'aiuto degli altri pirati, Elizabeth, l'ex nemico Barbossa, Will e Tia Dalma si...Leggi di più

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‐ Anonimo ‐

– Cosa fai nel tempo libero? | – Stalkero. | – AH AH, io di solito o esco con gli amici o vado al parco. | – Lo so.

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